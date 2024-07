Lefier: ‘Geen fouten in werkwijze rond afgifte energielabels na onderzoek’

Woningcorporatie Lefier heeft geen onregelmatigheden gevonden in de manier waarop de energielabels van haar woningen tot stand zijn gekomen. Dat laat de corporatie weten, na een gezamenlijke audit met vijf andere woningcorporaties.

Het onderzoek is een gevolg van ontwikkelingen in Meppel, eind maart. Toen werd duidelijk dat een bedrijf uit Beilen grote aantallen verkeerde energielabels afgaf. De sociale huurwoningen met label A bleken in werkelijkheid veel slechter geïsoleerd dan men van het label mag verwachten. Kort daarna werd duidelijk dat ook Groningse woningcorporaties op grote schaal hebben samengewerkt met het bedrijf, waaronder Lefier.

De woningcorporatie was één van de weinigen in onze gemeente die besloot onderzoek te doen naar de energielabels, naar aanleiding van de ontwikkelingen in Beilen. Uit het onderzoek zou blijken dat er geen onregelmatigheden zijn gevonden in de manier waarop de labels tot stand zijn gekomen. Lefier stelt (naar eigen zeggen) met zekerheid dat hun energielabels kloppen. Wel krijgt het proces rondom energielabels op sommige onderdelen extra aandacht, laten de vijf corporaties weten.