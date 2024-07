Laatste regenboogbankje geplaatst in Amaliapark in Ten Boer

Foto: Gemeente Groningen

De gemeente plaatste donderdag het laatste nieuwe regenboogbankje in het Amaliapark in Ten Boer. Daarmee zijn er in de gemeente Groningen acht nieuwe bankjes geplaatst.

In elk gebiedsdeel van de gemeente staat nu een bankje. In het centrum van de stad staan er twee. De bankjes zijn onderdeel van een kunstproject en een stadswandeling.

Voor het einde van dit jaar krijgt elk bankje een QR-code die verwijst naar een verhaal van iemand uit de LHBTIQ+-gemeenschap. Het plaatsen van de regenboogbankjes is een idee van D66 gesteund door Student & Stad, GroenLinks, Partij voor de Dieren en de Partij voor het Noorden.