Kwinkenplein wordt belangrijk knooppunt voor fietsers

Het Kwinkenplein wordt een belangrijk fietsknooppunt in de stad. Dat blijkt uit plannen van de gemeente. De nieuwe inrichting van het plein en omgeving start begin volgend jaar.

Ook de Kreupelstraat, Sint Walburgstraat, Kattenhage en Oude Ebbingestraat worden onder handen genomen. De huidige rijrichtingen voor auto’s blijven grotendeels behouden, maar er wordt ook ingezet op een meer autoluw gebied. Zo is straks de auto ’te gast’ in de Oude Ebbingestraat. De auto moet zich aanpassen aan fietsers en voetgangers.

De lus Ebbingebrug – Kwinkenplein – Maagdenbrug wordt in de toekomst nog hoofdzakelijk gebruikt voor de bewonersparkeergarages, parkeerplaatsen voor gehandicapten en de taxistandplaats.

De inpassing van de nieuwe oost-west fietsverbinding staat centraal. Er komt een herkenbare, veilige en vlotte route van de Rode Weeshuisstraat via het Kwinkenplein naar de Grote Markt en Sint Jansstraat. Fietsers en ander verkeer worden via twee aparte rijbanen over het Kwinkenplein geleid. De rijbanen worden van elkaar gescheiden door een groen middengedeelte met bomen. De haakse parkeerplaatsen aan de noordzijde verdwijnen.