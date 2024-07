Kunstschilder Rachel van Balen verrijkt Poortersplein met nieuwe muurschildering

Foto: Lars Faber

In slechts drie weken tijd heeft kunstschilder Rachel van Balen een grote muurschildering gemaakt aan het Poortersplein. Dit deed ze na een verzoek van de bewoner van het huis.

Op de muur zat jarenlang een klimop die onlangs verwijderd is. “De bewoner vond het daardoor een kaal gangetje geworden en die heeft daarom met de woningbouwcorporatie contact gezocht”, zegt Van Balen.

De afgelopen drie weken heeft Van Balen in opdracht van Nijestee de muur beschilderd. Onderaan staat een oud huisje afgebeeld. “Die heeft hier ooit op de hoek heeft gestaan van het Damsterdiep en de Oostersingel. Na de oorlog is het huisje erg beschadigd geraakt en daarom is het gesloopt. Veel mensen vinden het daarom mooi om het weer terug te zien.”

Opvallend zijn ook de bloemen. Een oude tuin die om de hoek heeft gestaan, diende daarvoor als inspiratie. De tuin is rond 1850 ontworpen door tuinarchitect Lambertus Vlaskamp, de vader van Gerrit Vlaskamp die onder andere Park Groenestein in Helpman heeft ontworpen. “In de tuin groeiden bijvoorbeeld ook stinsenplanten”, zegt Van Balen. “En die komen ook terug in deze schildering.”

De steeg waar de muur beschilderd is oogt rustig, maar wordt ook veel gebruikt als sluiproute. “Er komen hier eigenlijk vier wegen samen”, zegt van Balen. Veel voorbijgangers stonden de afgelopen even stil bij Van Balens werk. “Ik kreeg heel veel bedankjes en complimentjes. Dat is echt hartstikke leuk.”