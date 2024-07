Kunstenaar Lia Krol wint Kunst op Straatprijs met beeld keeper Tonny van Leeuwen bij Euroborg

Foto Andor Heij.

Vandaag werd er taart uitgedeeld bij de Euroborg en niet vanwege de prestaties van FC Groningen. Het beeld van oud-keeper Tonny van Leeuwen, bij de ingang van het stadion, heeft de Kunst op Straatprijs 2024 gewonnen.

Het bronzen kunstwerk van kunstenares Lia Krol ontving 27 procent van de stemmen. Velen prezen haar vakmanschap. Daarnaast spraken veel stemmers lof over de keeper, die van 1963 tot 1971 voor GVAV keepte, de voorloper van FC Groningen. Hij wordt gezien als één van de beste of de beste doelman van de club.

Het beeld staat er al sinds 2014. Toen schonk de Supportersvereniging FC Groningen het beeld aan de achterban van de club ter gelegenheid van het dertig jaar bestaan van de vereniging.

Kunst op Straatprijs

De Kunst op Straatprijs is een initiatief van Kunstpunt, het centrum dat verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van een groot deel van de 600 kunstwerken in de openbare ruimte in de gemeente Groningen. Met de prijs wil het kunstcentrum een selectie kunstwerken in de spotlights zetten.

Dit jaar was het thema van de prijs ‘kunst bij entrees van gebouwen’. Tien kunstwerken werden daarvoor genomineerd. Inwoners van de gemeente Groningen konden zo’n twee weken stemmen op hun favoriet. De tweede en derde plek gingen respectievelijk naar het Glasappliqué in de fietsenkelder onder Het Groot Handelshuis en de trapdecoratie van Jan van der Zee aan het Donghornsterpad.