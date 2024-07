Komende weken meerdere afsluitingen op A28 en ringwegen

In en rond Groningen moeten automobilisten de komende weken rekening houden met extra afsluitingen. Op de westelijke en zuidelijke ringweg zijn de komende weken ’s nachts afsluitingen, net als op de A28.

Van dinsdag tot en met zaterdag is de westelijke ringweg ’s nachts in één richting dicht. De afsluiting geldt vanaf de toerit Zeeheldenbuurt (Peizerweg) tot aan het Vrijheidsplein.

Op de zuidelijke ringweg gaat de toerit vanaf de Europaweg richting Hoogezand een aantal nachten dicht. Datzelfde geldt voor de verbinding van Ring Oost naar Ring Zuid en voor de toerit Meerstad. Deze afsluitingen gelden volgende week maandagnacht (ma op di) en de nacht van maandag 22 juli op dinsdag 23 juli.

De A28 wordt volgende week drie nachten (ma/di, di/wo en wo/do) afgesloten vanaf Groningen-Zuid tot het Julianaplein. Dat betekent dat Ring Zuid ook dicht is vanaf het Julianaplein tot aan het Vrijheidsplein. Op maandag 15 juli geldt dezelfde afsluiting. Op donderdag 11, vrijdag 12, zaterdag 13 en dinsdag 16 juli is de A28 dicht vanaf het Julianaplein richting Groningen-Zuid. Dit betekent dat ook een deel van Ring Zuid, vanaf Groningen-West tot aan het Julianaplein, afgesloten is.