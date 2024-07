KNMI waarschuwt voor zware windstoten

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Verkeer en buitenactiviteiten moeten zaterdagmiddag rekening houden met zware windstoten. Vanaf 14.00 uur geldt er voor de provincie Groningen code geel.

Vrijdag werd er door het KNMI al gewaarschuwd voor een krachtig windveld. Volgens de laatste berekeningen gaan de zwaarste windstoten zich in de tweede helft van de middag voordoen in het noordwestelijk kustgebied. “Er kunnen zware windstoten van 75 kilometer per uur tot plaatselijk 90 kilometer per uur voorkomen”, meldt het KNMI. “In het noordwestelijk kustgebied zijn er windstoten tot 95 kilometer per uur mogelijk. De wind komt uit het zuidwesten.”

Evenementen en buitenactiviteiten kunnen hier hinder van ondervinden. “Door het afbreken van boomtakken, omwaaien van bomen en door rondvliegende voorwerpen kan er bovendien schade ontstaan.” Volgens het KNMI neemt de wind in de avonduren af. Behalve voor Groningen geldt code geel ook voor Friesland, het Wadden- en IJsselmeergebied, Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Zeeland. In Groningen geldt de waarschuwing tot 20.00 uur.