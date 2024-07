Knipoog van de zon tussen wolkenvelden en buitjes, halverwege volgende week ‘warme luchtbel’

Foto: Joris van Tweel

Het kwakkelweer van de afgelopen dagen houdt ook komend weekend aan. Wolkenvelden en de zon wisselen elkaar af, met af en toe een bui. Halverwege volgende week lijkt de zomer kort terug te keren. Maar voor nu lijkt dat slechts een intermezzo tussen de onbestendigheid.

Volgens weerman Johan Kamphuis vallen er zaterdag weer enkele buien, de meeste op het eerste deel van de dag. Verder is er nu en dan een knipoog van de zon en wordt het 19 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.

Zondag en maandag wordt het 20 of 21 graden. Op beide dagen zijn er opklaringen, afgewisseld door stapelwolken en een enkel buitje. De wind houdt zich op de vlakte.

Vanuit Frankrijk ontsnapt dinsdag een bel met warme lucht en die weet zich waarschijnlijk een weg te banen tot ons gebied. Met flink wat zon kan het dan ook zomaar eens een graad of 25 tot 27 worden. Woensdag is het zwoel bij een graad of 24 en is het dus nog altijd warm.

Wel neemt de kans op een bui dan weer toe. Met 20 tot 22 graden op donderdag en vrijdag houdt het onbestendige karakter aan in het weerbeeld.