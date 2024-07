“Klassieke Hollandse onweersbui die vrij snel over zal trekken”

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Voor Groningen geldt er dinsdagavond een code oranje vanwege zwaar onweer. Wat is de laatste stand van zaken? Wat kunnen we verwachten? Een gesprek met OOG-weerman Johan Kamphuis.

Hoi Johan! Het is op dit moment 20.00 uur. Wat is de huidige situatie?

“Wat we zien is dat er een buienfront over het land trekt. Het front bestaat uit drie aparte cellen. Deze cellen gaan gepaard met onweer en er kan flink wat neerslag vallen. Mocht zo’n cel overtrekken dan gaat het vaak gepaard met bijzondere buienluchten. Mijn verwachting is dat Groningen vanaf ongeveer 21.30 uur te maken gaat krijgen met een paar onweersbuien. Soms kan het even plenzen.”

Waar zijn deze buien ontstaan?

“Dit front ontstond aan het einde van de ochtend, begin van de middag boven Frankrijk. Daarna is het zich in noordoostelijke richting gaan bewegen. Dit gebied is een koufront: een thermisch lagedrukgebied. Bij ons was het vandaag warm. Op het KNMI-station in Eelde werd 27,5 graden gemeten. Deze warme lucht botst met het koufront. Hierbij draait de wind tegen de wijzers van de klok in. Dat is de katalysator die het buienfront activeert.”

Het KNMI heeft een code oranje afgegeven. Dat is een forse waarschuwing. Moeten we inderdaad alert zijn?

“Wat we vanavond in Groningen gaan zien is een klassieke Hollandse onweersbui die we wel eens vaker zien in de zomer. Mijn indruk is dat de intensiviteit langzaam verdwijnt. Heel concreet verwacht ik dat bij de nadering van het koufront het even stevig kan gaan waaien. We hebben het dan over windstoten van 75 tot 85 kilometer per uur. Dat wordt gevolgd door buien met onweer. Ik verwacht qua bliksem geen hoge intensiviteit. Wel kan het even flink plenzen, maar dit kan van plaats tot plaats verschillen.”

Wordt het vervolgens een nacht slecht slapen?

“Op dit moment hebben de buien flink het tempo er in. Mijn verwachting is dat het snel voorbij zal zijn.”

Schade

Elders in het land en België hebben de buien voor problemen gezorgd. Zo is in het Vlaamse Heffen een toren van een kerk gewaaid. In de regio Hombeek-Leest gingen vijf hoogspanningstorens om. Volgens burgemeester Bart Somers (Open VLD) is de regio Mechelen lelijk getroffen. Aan omroep VRT laat hij weten dat de gemeentelijke fase van het rampenplan is afgekondigd. In Arnhem is een tak op de bovenleiding van de trolleybus gevallen. Op verschillende plekken in het zuiden van het land gingen bomen om en liepen viaducten onder water.