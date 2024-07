Kinderen W.A. van Lieflandschool behalen zwemdiploma: “Wachtlijst voor deze groep kinderen is lang”

Foto: Sport050

Ze kunnen hun geluk niet op: de kinderen van de W.A. van Lieflandschool aan de Paterswoldseweg. Tijdens het afzwemmen behaalden alle tien kinderen het felbegeerde diploma.

Het afzwemmen vond plaats in het Helperzwembad. “Twee jaar geleden ben ik een zwempilot gestart”, vertelt beweegcoach Ellen Wollerich. “Dit heb ik opgezet in samenwerking met de Van Lieflandschool, zwemschool Dorien, het Gronings Sportakkoord en de Vereniging Sport en Gemeenten. Twee jaar lang konden vijf groepen van de school, met in totaal zo’n zestig leerlingen, twee keer per week zwemmen. Dit gebeurden in hun eigen zwembad waarbij de kinderen begeleid werden door zwemjuf Petra. De zwemlessen waren een aanvulling op de lessen die ze al vanuit school kregen.”

“Belangrijk dat ze zich in noodsituaties kunnen redden”

Wollerich noemt het belangrijk. “De kinderen op de Van Lieflandschool hebben te maken met verstandelijke- en of lichamelijke beperkingen. Wachtlijsten voor zwemlessen voor deze groep kinderen zijn lang. Terwijl het juist voor deze kinderen zo ontzettend belangrijk is dat zij zich in noodsituaties kunnen redden in het water. We wonen tenslotte in een waterrijk land.”

Afzwemmen

Bij de zwemlessen kregen de kinderen de standaard zwemoefeningen uitgelegd. Om het goed onder de knie te krijgen kregen de kinderen extra persoonlijke aandacht. “En daar hoort op een gegeven moment het afzwemmen bij. Tien kinderen kregen de mogelijkheid om het felbegeerde zwemdiploma te halen. Iedereen heeft ontzettend goed zijn best gedaan waardoor aan het einde van de middag tien diploma’s uitgereikt konden worden aan hele trotse kinderen.”

Zwemlessen tot en met december

De Van Lieflandschool is niet de enige school waar deze zwemlessen worden aangeboden. Dit gebeurt ook op De Wingerd, een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Zij volgen lessen in zwembad Kardinge. De lessen worden nog zeker tot en met december aangeboden. De hoop van Wollerich is dat het ook daarna doorgezet kan worden.

