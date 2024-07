Kinderen reizen tijdens speelfestival zes weken door de tijd

Het startschot van het speelfestival werd maandagmiddag gegeven in BSV Paddepoel.

Dat gebeurde door wethouder Eelco Eikenaar die zich speciaal voor die gelegenheid in een Flinstonespak had gehesen. Het thema is namelijk tijdreizen. Volgens Eikenaar hebben sommige ouders geen geld om op vakantie te gaan. “Zes weken thuis zitten is toch behoorlijk saai. Met de speelfestivals hebben de kinderen toch een leuke vakantieherinnering”. De kinderen vermaakten zich prima in BSV Paddepoel.

De speelfestivals doen deze zomer negen speeltuinen aan. Kinderen kunnen mee doen aan leuke spelletjes, creatieve knutselactiviteiten en workshops. De speelfestivals duren zes weken en zijn speciaal voor kinderen van zes tot en met 12 jaar.