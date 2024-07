Kinderen met astma minder vaak naar Martini Ziekenhuis, artsen houden ze op afstand in de gaten

Foto: coltsfan via Pixabay

Kinderen met astma die onder behandeling zijn in het Martini Ziekenhuis worden voortaan (deels) gevolgd via thuismonitoring.

Het ziekenhuis gaat heeft het systeem Luchtbrug ingekocht om kinderen en jongeren met astma online in de gaten te houden. Dit systeem bestaat al bijna vijftien jaar, maar het Martini Ziekenhuis is wel de eerste in Noord-Nederland die ermee gaat werken. In de app van Luchtbrug kunnen kinderen en ouders bijhouden hoe het met hen gaat. De behandelaren van het Martini Ziekenhuis hebben ook toegang tot de app en kunnen zo het verloop van de ziekte volgen.

Het ziekenhuis wil, door de inzet van de app, zorgen voor meer ruimte op het spreekuur voor patiënten met complexere problemen. Ook kost het minder geld. Tegelijk hebben kinderen met astma het voordeel dat ze niet naar het ziekenhuis hoeven als dat niet nodig is. “Dat is fijn”, vertelt Arvid Kamps, kinderarts in het Martini Ziekenhuis. “Met Luchtbrug geven we kinderen en hun ouders meer grip op de ziekte. Ze zijn minder afhankelijk van ons als behandelaren en krijgen weer regie over hun leven.”