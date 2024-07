Kind raakt moeder kwijt, agenten schieten te hulp

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Agenten hebben er dinsdagmiddag voor gezorgd dat een verdwaald kind herenigd kon worden met diens ouders. Dat meldt de politie op sociale media.

“We kregen een melding binnen dat een kind zijn moeder kwijt was geraakt”, schrijft de politie. Agenten gingen daarop naar de locatie en troffen het kind, dat samen met een vriendje was, aan op de Korreweg ter hoogte van het voormalige politiebureau. “Gelukkig kon hij ons zijn naam vertellen. Met behulp daarvan konden wij zijn adres achterhalen.” Ondertussen werd er ook contact gelegd met de ouders waar bleek dat men al een zoekactie was begonnen.

De agenten besloten daarop om het kind en zijn vriendje naar huis te brengen. “Ze mochten samen in de politieauto en dat vonden ze maar wat spannend.” Eenmaal in de straat kon iedereen herenigd worden.