Kian Slor van FC Groningen op proef bij VVV Venlo

17-01-2020, Kian Slor, Contract tekenen,

Aanvaller Kian Slor van FC Groningen gaat mogelijk naar VVV uit Venlo. Hij is daar op proef.

De 22-jarige Slor speelde zaterdag een helft mee in het oefenduel van de Limburgers tegen Uerdingen (2-2).

Slor is sinds 2013 bij FC Groningen en speelde elf wedstrijden in competitieverband. In het seizoen 2021-2022 werd hij een jaar uitgeleend aan FC Emmen.

Afgelopen seizoen speelde Slor vooral bij de O-21 van FC Groningen. Hij mag vertrekken, want hij komt dit seizoen niet bij de eerste selectie.