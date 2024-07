Keti Koti gevierd op drie plekken in Stad: Feest, maar ook nadenken over de toekomst’

Lezingen, lekkere maaltijden, muziek en rituelen waren afgelopen zaterdag onderdeel van de viering van Keti Koti. Op drie plaatsen in het centrum kwamen mensen bij elkaar om stil te staan bij de afschaffing van de slavernij.

Voor Groningen was het de derde editie van het Keti Koti-festival. Met verschillende programmaonderdelen werd stilgestaan bij de afschaffing van de slavernij in 1863. In de Akerk werd de vrijheid gevierd met swingende muziek van de Kaseko-band Sometimes, kinderactiviteiten en een foodfestival met verschillende exotische gerechten.

In het Museum aan de A konden bezoekers terecht voor een familieprogramma met meesterverteller en kids-comedian Wijnand Stomp (meneer Anansi), schrijver en journalist Vamba Sherif, danser Juersson Hermanus, spoken-word van artiest Cissy Joan en muziek van Basile Maneka. Ook in het Noorderplantsoen werd Keti Koti gevierd, met sculpturen, theater, zang, dans en lekker eten, met als hoogtepunt een optreden van de bekende Surinaamse Kaseko-band Kankantrie.

Met herdenkingen en festiviteiten wordt al sinds het begin van deze maand de afschaffing van de slavernij herdacht. Het festival van zaterdag was het slotstuk van een week vol activiteiten. Afgelopen zondag vond op de Ossenmarkt een herdenking plaats, waarbij stilgestaan werd bij het trans-Atlantische slavernijverleden van Groningen. Afgelopen maandag, 1 juli, was het 161 jaar geleden dat de slavernij werd afgeschaft. Ook toen vonden er evenementen plaats in Museum aan de A.