Kerkhof Garmerwolde wordt biodiverser: “Nieuwe bomen en struiken en plaatsen van nestkasten”

Foto: Gouwenaar - Own work, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7840368

In augustus gaat er in Garmerwolde gestart worden om het kerkhof biodiverser te maken. Het gaat om het project ‘Biodiversiteit op Kerkhoven’ van Landschapsbeheer Groningen dat op tien plekken in de provincie wordt uitgevoerd, waaronder in Garmerwolde.

Vorig jaar heeft Landschapsbeheer een ecologische scan gemaakt. Deze scan heeft laten zien welke dieren, planten, bomen en kruiden al aanwezig zijn, welke verdwenen zijn en welke wenselijk zijn om terug te brengen om de biodiversiteit te verhogen. Hier is een beheerplan uitgerold. Zo komen er vijf nieuwe bomen langs de gracht, ter vervanging van de eerder gekapte essen. Er worden struiken als de Hondsrood, Gelderse roos en de Vlier geplant, er worden stinzenbolletjes geplant en er wordt een insectenhotel en nestkasten geplaatst. Ook worden er enkele vlakken afgeplagd en ingezaaid met een bloemenmengsel.

Klimaatverandering

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Landschapsbeheer Groningen waarbij zij hulp krijgen van de Plaatselijke Commissie en vrijwilligers van de kerk. Naar verwachting gaat het werk enkele maanden duren. Volgens Landschapsbeheer zijn de werkzaamheden belangrijk. Door de klimaatverandering is er de afgelopen decennia flink ingeleverd op groen. Ook bij kerken en op kerkhoven is dit zichtbaar. Om dit aan te pakken zijn er tien terreinen aangewezen waar de situatie verbeterd moet gaan worden. Dit gebeurt met financiële steun van de provincie.

Hoge soortenrijkdom

“De tien locaties gaan we zo optimaal mogelijk inrichten en gaan we zo goed mogelijk beheren voor een hoge soortenrijkdom, zonder afbreuk te doen aan de cultuurhistorische waarden van het kerkhof”, vertelt Anita Pronk-Pigmans van Landschapsbeheer Groningen. “We helpen de beheerders bij het ontwikkelen en uitvoeren van praktische maatregelen en het maken van natuurvriendelijke beheerplannen. Deze plannen maken we op basis van een onderzoek naar de ecologische waarden en kansen op ieder terrein. Dit doen we bijvoorbeeld door nestkasten op te hangen, aanplant van struiken, bomen of bollen of door juist minder vaak te maaien.”

Kerkhof

In Garmerwolde gaat het voor de duidelijkheid om het kerkhof. Op dit kerkhof wordt niet meer begraven. Dit in tegenstelling tot de begraafplaats even verderop, die in eigendom is van de stichting Begraafplaats Garmerwolde. Het kerkhof is, inclusief de kerk en toren in eigendom van de Groninger Kerken.