Kennismaken met wijkcentrum bij Van Houten in de Oosterpark

Ontdek bij Van Houten

Tijdens Ontdek bij Van Houten op zaterdag 6 juli laat het wijkcentrum van de Oosterparkwijk zien wat ze allemaal in huis hebben. Bezoekers kunnen alle activiteiten die wekelijks worden gehouden vrijblijvend en gratis proberen. Rein de Vries was te gast tijdens radioprogramma de OOG Ochtendshow en vertelt over wat er allemaal te doen is die dag.

“Een soort van open dag voor alle mensen die bij Van Houten nog niet kennen”, is hoe Rein aankomende zaterdag het beste omschrijft. Er zijn een aantal activiteiten die wekelijks te doen zijn bij Van Houten. “Denk aan yogalessen, zumbalessen, schildercursus voor kinderen en leesactiviteiten.” Als het weer meezit, wordt een kledingruilbeurs gehouden. Hoe dat precies werkt, hoor je in het interview.

Toegankelijk voor bewoners

Rein de Vries benadrukt dat er veel Oosterparkers zijn die bij Van Houten nog niet weten te vinden. Het wijkcentrum is ook toegankelijk voor bewoners die in andere wijken van de stad wonen. “We hebben altijd de deur open. Je kunt tussen de middag langskomen voor een kop soep en een broodje.” In het interview kom je te weten wat het buurtcentrum nog meer voor de bewoners doet.

De OOG-Ochtendshow is een vrolijke radioshow met het lokale nieuws, de beste muziek en natuurlijk het weer en beluister je iedere werkdag van 07:00 – 09:00 uur op OOG Radio. Hier vind je alle interviews van de OOG Ochtendshow.