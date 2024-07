Kamervragen over aanhoudende problemen met communicatiesysteem in Groningse bussen

De problemen met de communicatie- en betaalapparatuur in de bussen van Qbuzz lijken nog steeds niet volledig opgelost. Dat stelt SP-Kamerlid Bart van Kent in vragen aan staatssecretaris Jansen van Openbaar Vervoer en Milieu. Het Kamerlid maakt zich zorgen over de veiligheid van de buschauffeurs door het haperende systeem.

De problemen werden in januari al aangekaart door vakbond FNV en ook de Groningse politiek roerde zich over de problemen met het communicatiesysteem. De vakbond stelde destijds dat het systeem vaakt uitvalt en dat het opstarten van het systeem lang duurt. Dit heeft als gevolg dat de communicatie met de meldkamer tijdens gesprekken weg kan vallen. Als er onderweg iets gebeurt, kan de chauffeur het niet snel melden en om hulp vragen.

Van Kent stelde in januari ook al vragen aan de toenmalige staatssecretaris Vivianne Heijnen. Qbuzz beloofde destijds verbeteringen door te voeren in het betaalsysteem. Die zouden nu moeten zijn uitgevoerd, maar volgens Van Kent zijn er nog steeds klachten, ook over het noodsysteem in de bussen van Qbuzz.

De minister (en ook een buschauffeur die OOG interviewde) bevestigden destijds dat het noodsysteem (de noodknop) in de bussen ten aller tijden heeft gefunctioneerd, ook als het communicatiesysteem niet volledig is opgestart. Maar Van Kent stelt nu dat dat niet het geval is. Ook stelde Heijnen destijds dat de problemen alleen in het betaalsysteem zaten van de bussen. Ook dat Klopt volgens Van Kent niet: het betaalsysteem maakt volgens het Kamerlid wel degelijk onderdeel uit van het communicatiesysteem.

Staatssecretaris Jansen moet Qbuzz en het OV-bureau Groningen-Drenthe daarom opnieuw aan het jasje gaan trekken over de problemen, vindt Van Kent. Het Kamerlid is bang dat het haperen van aanwezige boordsystemen zorgt voor frustratie onder reizigers, omdat ze niet kunnen uitchecken of reisinformatie missen. Van Kent is bang dat dat leidt tot agressie in de richting van chauffeurs en daarmee onveilige situaties aan boord van de bussen.