JOVD Groningen: landsbelang gaat voor, bij oefeningen met straaljagers

Foto: Groningen Airport Eelde

De JOVD Groningen snapt dat omwonenden van Groningen Airport Eelde zich zorgen maken over het lawaai van de F-35-straaljagers, maar vindt dat de veiligheid van ons land voorop moet staan.

“Het is belangrijk dat onze luchtmacht goed kan trainen om ons land te beschermen,” zegt Lisa Lewis, voorzitter van de jonge liberalenclub. “Onze piloten moeten goed voorbereid zijn. Dat kan alleen met genoeg oefeningen.”

Organisaties in Groningen en Drenthe zijn bang voor de overlast van de straaljagers en de invloed op de natuur en recreatie. Toch denkt de JOVD Groningen dat deze trainingen echt nodig zijn. Bovendien zien we positieve effecten van luchtbasis Leeuwarden, waar naast geluidsoverlast, ook economische voordelen zijn zoals werkgelegenheid en investeringen in de regio. Groningen kan hier ook van profiteren.

Hoewel het vervelend is voor de omgeving, vindt de JOVD Groningen dat het nationaal belang zwaarder weegt. De JOVD vindt wel dat er goed gekeken moet worden naar de gevolgen voor de natuur en het lawaai, maar dit mag niet de oefeningen stoppen. De luchtmacht en lokale overheden moeten wel goed samenwerken om oplossingen te vinden voor de geluidsoverlast.