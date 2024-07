Jongeren in witte overals op de vlucht voor politie in Ten Boer: “Twee hebben we niet kunnen vangen”

Foto via Politie.nl

Zo’n negentig jongeren hebben vrijdagavond in Ten Boer geprobeerd om uit de handen van de politie te blijven. In het dorp werd ‘Hunted Ten Boer’ gespeeld.

“In de sporthal konden jongeren zich aanmelden”, vertelt de wijkagent. “Ze konden er hun stempelkaart halen en ook kregen ze een witte overal. Door deze overal zijn de deelnemende jongeren goed herkenbaar voor ons.” Nadat iedereen geregistreerd was kregen de jongeren tien minuten voorsprong waarna agenten en handhavers het dorp introkken om alle jongeren in de kraag te vatten.

Band tussen politie en jongeren versterken

Het spel is gebaseerd op het televisieprogramma Hunted van AVROTROS. De afgelopen periode hebben er ook edities plaatsgevonden in onder andere Hoogkerk en Beijum. Het doel van het spel is om de jeugd iets leuks aan te bieden, maar ook om de band tussen jongeren en politie te versterken. De deelnemende partijen willen laten zien dat het contact laagdrempelig is en dat agenten benaderbaar zijn.

Prijs

In totaal deden er 87 jongeren aan het spel mee. Zij moesten stempels zien te verzamelen in het dorp zonder daarbij gepakt te worden. Agenten wisten uiteindelijk 85 tieners op te pakken. De twee jongeren die uit handen wisten te blijven ontvingen een mooie prijs. Of de editie in Ten Boer een vervolg gaat krijgen is nog onbekend.