Jimmy Dijk kandidaat in nieuw seizoen De slimste mens

Foto: Suzan de Grijs

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk uit Stad is één van de kandidaten in het nieuwe seizoen van De slimste mens (KRO-NCRV). Het programma wordt vanaf 22 juli uitgezonden op NPO1.

Dijk volgde in december vorig jaar Lilian Marijnissen op als voorzitter van de SP-fractie in de Tweede Kamer. Eerder was hij vanaf 2010 raadslid en later fractievoorzitter in de gemeenteraad van Groningen. Dijk is niet de enige politicus die deelneemt aan het 24ste seizoen van het televisieprogramma. Ook het jongste Kamerlid Habtamu de Hoop (GroenLinks-PvdA) doet mee. Andere kandidaten zijn Afke Boven van het NOS-journaal, presentator Herman van der Zandt, acteur Maartje van de Wetering en Pepijn Crone van RTL Nieuws.

In welke aflevering Dijk aantreedt wordt niet bekendgemaakt. De slimste mens wordt sinds 2006 uitgezonden. Elke aflevering wordt gespeeld met drie kandidaten. De rondes bestaan uit verschillende soorten vragen, waarbij bijvoorbeeld vier of vijf antwoorden gegeven moeten worden op een vraag, verbanden moeten worden gezocht of trefwoorden moeten worden gegeven bij een filmpje over gebeurtenissen uit de recente geschiedenis. Door vragen goed te beantwoorden kunnen seconden gewonnen worden, maar deze seconden gaan er weer af door na te denken. Na vijf ronden wordt bekeken wie de meeste seconden over heeft.