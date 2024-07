International Space Station laat zich dit weekend in de avonduren zien

Foto: NASA - https://spaceflight.nasa.gov/gallery/images/shuttle/sts-108/html/sts108-301-014.htmlhttps://www.nasa.gov/multimedia/imagegallery/image_feature_019.html, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=86341846

Het loont deze dagen om in de late avonduren naar de hemel te kijken. Volgens Blaauw Sterrenwacht heb je dan kans om het International Space Station over te zien komen.

“Het gaat om een zeer helder object aan de hemel dat in ongeveer vijf minuten van west naar oost beweegt”, laat de sterrenwacht weten. “De afgelopen dagen liet het ISS zich in de late avond zien.” Het ISS bestaat uit verschillende modules die apart van elkaar gelanceerd werden. Het eerste onderdeel werd in 1998 gelanceerd. Sinds de herfst van 2000 is het ISS permanent bewoond. Elke 91 minuten maakt het een rondje om de aarde op een hoogte van ongeveer 410 kilometer.

Dat het ISS in deze periode goed te zien is, heeft te maken met de zon die niet diep wegzakt onder de horizon. Bij ons wordt het weliswaar donker, maar op een hoogte van 410 kilometer blijft de zon schijnen. Om die reden was het station afgelopen nacht twee keer te zien. Rond 23.00 uur verscheen het laag boven de westnoordwestelijke horizon. Om 00.40 uur verscheen het ISS opnieuw laag boven de westelijke horizon. Blaauw Sterrenwacht adviseert om gebruik te maken van de gratis app ISS Live Now, zodat je precies kunt zien waar het ruimtestation zich bevindt.