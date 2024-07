Instanties in gemeente Groningen lijken voorlopig weinig last te hebben van wereldwijde computerstoring

Instanties als ziekenhuizen, overheden en vervoerders in Groningen lijken vooralsnog weinig tot geen last te hebben van de wereldwijde storing in de software van cyberbeveiligingsbedrijf CrowdStrike.

Door de storing, die voornamelijk bedrijfsmatige Windows-systemen treft, krijgen gebruikers een blauw scherm te zien bij het opnieuw opstarten van een computer. Een update van de Crowdstrike-software, die op de achtergrond zorgt voor beveiliging van computersystemen, is daar de oorzaak van.

Landelijk zijn onder meer ziekenhuizen, openbaar vervoersbedrijven en luchthavens getroffen door de storing. Maar uit rondgangen van verschillende media blijkt dat het in onze gemeente meevalt.

Waar onder meer het Ommelander Ziekenhuis (Scheemda) en het Refaja (Stadskanaal) de spoedeisende hulp sloot en operaties afzegde, draaien het Martini Ziekenhuis en het UMCG zoals normaal. De provincie Groningen laat weten dat het intern wel last heeft gehad van de storing, maar dat klanten hier weinig tot niets hebben gemerkt.

Groningen Airport Eelde draait zoals het hoort en ook de ov-bedrijven in Groningen rijden. Ook een aantal supermarkten heeft problemen met de computers door de storing, maar inmiddels lijken de problemen hier zich langzaam te verhelpen.