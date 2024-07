Inez is de nieuwe kinderburgemeester van de gemeente

Overhandiging ambtsketting. Foto: Gemeente Groningen (eigen bewerking)

Burgemeester Koen Schuiling maakte donderdagmiddag in Forum Groningen bekend dat Inez de nieuwe kinderburgemeester wordt voor het komende jaar. Doris wordt de nieuwe locokinderburgemeester.

Kinderen uit groep 6 en 7 van basisscholen in de gemeente Groningen konden zich aanmelden als kandidaat voor de nieuwe kinderburgemeester. Inwoners konden tot en met woensdag 10 juli online hun stem uitbrengen. Naast Inez waren ook Doris, Elske, Jasmijn en Mei Ling in de race voor het kinderburgemeesterschap.

Donderdagmiddag overhandigde voorganger Jorn de ambtsketting aan Inez (zie video hieronder). “Ik ben heel blij dat ik het geworden ben” zegt Inez. “Het is leuk om de kans te krijgen om iets te doen voor de kinderen en de gemeente Groningen.”

En of Jorn nog tips heeft? “Veel plezier maken en natuurlijk veel met de burgemeester omgaan. Dan krijg je vanzelf hele leuke grapjes. Dat had ik ook.”

De kinderburgemeester opent of sluit evenementen of attracties. Ook deelt de kinderburgemeester, vaak samen met de burgemeester, filmpjes over belangrijke onderwerpen voor kinderen in de gemeente.