Indeling amateurvoetbal bekend, geen grote verrassingen voor Groninger clubs

Foto Andor Heij. Amateurvoetbal

De KNVB heeft vrijdag de indelingen in het amateurvoetbal bekend gemaakt. De eerste klasse is een voornamelijk Gronings – Friese aangelegenheid. De Groninger clubs uit de tweede klasse zaterdag gaan soms flink wat kilometers maken.

Eerste klasse H (gemengd) 14 clubs.

In 1H zitten vier clubs uit de stad. Degradant Be Quick 1887 gaat voor het eerst in competitieverband spelen tegen de stad Groninger clubs Oranje Nassau en PKC’83. Buitenpost is de tweede degradant uit de vierde divisie. Twee Friese en en twee Drentse clubs promoveerden vanuit de tweede klasse.

Indeling: Groningen: Be Quick 1887, Oranje Nassau, PKC’83, Velocitas (Allen gemeente Groningen), Winsum, WVV (Winschoten), Drenthe: Roden, Rolder Boys. Friesland: Blauw Wit ’34 (Leeuwarden), Broekster Boys (Damwoude), Buitenpost, Drachtster Boys, Heerenveense Boys en Stiens.

Tweede klasse I (Zaterdag) 14 clubs.

Gorecht en Helpman hebben een paar lange ritjes voor de boeg, want er zitten twee tegenstanders uit Zwolle in 2I. Maar er staan ook aardig wat streekderby’s in de planning.

Indeling: Groningen: Gorecht (Haren), Helpman (Groningen), Bedum, Grijpskerk, Hoogezand, VEV’67 (Leek). Drenthe: Achilles 1894, LTC (beide Assen), Noordscheschut, FC Meppel. Overijssel: Be Quick’28, WVF (beide Zwolle), Gramsbergen, Nieuwleusen.

Tweede klasse H (Zondag) 13 clubs.

GRC en GVAV degradeerden uit de eerste klasse en zijn bij Forward ingedeeld. De clubs krijgen tegenstanders uit Friesland en Drenthe en één uit de kop van Overijssel.

Indeling: Groningen: Forward, GRC Groningen, GVAV Rapiditas (Allen Groningen). Drenthe: Alcides (Meppel), Annen, GOMOS (Norg), Peize, VKW (Westerbork), Friesland: LSC 1890, Gorredijk, Jubbega, Oldeholtpade. Overijssel: Steenwijkerwold.

Derde klasse C (zaterdag) 14 clubs.

Deze klasse heeft zes clubs uit de gemeente Groningen. Op twee na komen de overige tegenstanders uit de provincie Groningen.

Indeling: Groningen: Be Quick 1887, FC Lewenborg, Groen Geel, Lycurgus, The Knickerbockers, vv Groningen (Allen Groningen), Aduard 2000, DVC Appingedam, HS’88 (Hoogezand), Loppersum, Veendam 1894, Wildervank. Drenthe: Borger, Zuidlaren.

Derde klasse B (zondag) 12 clubs.

De beide Groninger clubs uit de stad gaan vooral de provincie in met twee uitstapjes naar Drenthe.

Indeling: Groningen: Groninger Boys, Stadspark (beide Groningen), ASVB (Blijham), MOVV (Midwolda), Muntendam, Musselkanaal, Noordster (Oude Pekela), Siddeburen, Stadskanaal, Ter Apel ’96. Drenthe: Gieten, SVZ (Zeijen).

Vierde klasse E (zaterdag) 14 clubs.

Degradant Mamio, promovendus Haren en Omlandia krijgen voornamelijk tegenstanders uit Noord en Oost Groningen.

Indeling. Groningen: Haren, Mamio (Groningen), Omlandia (Ten Boer), Corenos (Roodeschool), De Heracliden (Uithuizermeeden), Holwierde, Middelstum, NEC Delfzijl, Noordwolde, Poolster, SGV (Schildwolde), WVV (Winschoten), ZEC (Zandeweer), ZNC (Zuidbroek).

Vierde klasse B (zondag): 13 clubs.

Engelbert degradeerde en Groen Geel promoveerde. De Groninger clubs spelen tegen clubs uit Oost Groningen en Noord Drenthe.

Indeling. Groningen: Engelbert, Groen Geel (Groningen), BNC (Finsterwolde), Heiligerlee, Veelerveen, Westerwolde. Drenthe: Actief (Eelde), Buinen, Drieborg, Eext, Gasselternijeveen, Gieterveen, Nieuw Buinen.

Vijfde klasse E (zaterdag) 14 clubs.

Opvallend is dat SC Stadspark geen zaterdagelftal meer heeft. “We zijn in principe een zondagclub”, zegt voorzitter Jan Boonstra. “Het zaterdagelftal kwam nog voort uit de fusie tussen De Vogels en Gronitas. Het is het oude zaterdagelftal van Gronitas. Er was geen animo meer voor een prestatie-elftal op zaterdag, dus hebben we die niet meer ingeschreven”.

Amicitia VMC, dat het elftal halverwege de competitie terug trok, is weer van de partij in 5E. Het is gelukt om een representatief team op de been te krijgen.

Indeling. Groningen: Amicitia VMC, Blauw Geel’15, GRC Groningen, Gruno, Oosterparkers, VVK. (Allen Groningen), GEO (Garmerwolde), Glimmen. Drenthe: Asser Boys, BSVV (Bovensmilde), LEO (Loon), Nieuw Roden, Tynaarlo, VAKO (Vries).

Vijfde klasse C (zondag) 12 clubs.

Indeling. Groningen: Woltersum, Alteveer, Bareveld, Bellingwolde, DWZ (Veendam), FVV (Foxhol), Farmsum, PJC en Pekelder Boys (beide Nieuwe Pekela), Usquert, Wedde. Drenthe: Yde de Punt.

De competitie begint in het weekeinde van 21 en 22 september. Het speelschema wordt op 9 augustus bekend gemaakt.

Voorafgaand aan de competitie worden de poulewedstrijden voor het bekertoernooi gespeeld. Deze indelingen zijn op 26 juli bekend en de dag er op het speelschema.