In augustus negen dagen geen treinen tussen Hoofdstation en Europapark

Van zaterdag 3 tot en met zondag 11 augustus rijden er bussen in plaats van treinen tussen het Hoofdstation en Station Europapark. Dat is nodig vanwege de sloop van de oude zuidelijke ringweg over het spoor.

Reizigers moeten rekening houden met een iets langere reistijd, tot een kwartier. Ze hebben wel een geldig vervoersbewijs nodig. De bussen zijn wel rolstoeltoegankelijk, maar fietsen mogen niet mee.

Tegelijkertijd gebruikt het project Groningen Spoorzone deze periode om werkzaamheden bij het station uit te voeren. Daar worden de rode torenkraan en de hulpbrug verwijderd. Die zijn dan namelijk niet langer nodig. De perrons 1 en 3 worden aangepast om ruimte te maken voor perronkappen en toekomstige winkels.

Vanwege de werkzaamheden zijn de onderdoorgang bij de Verlengde Lodewijkstraat en de Helperzoom al enige tijd dicht. Fietsers en voetgangers van en naar Station Europapark kunnen gebruik maken van een tijdelijk pad langs het Oude Winschoterdiep, of via Helperzoom, Kemkensberg en Hereweg. Autoverkeer kan het Europapark bereiken via de Helperzoom of Europaweg en Boumaboulevard.