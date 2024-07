Historische Haven in Hoogkerk zet museumboot te koop: ‘Mooie plannen, maar kregen plaatje niet rond’

Foto: Scheepswerf SBG

Hoogkerk heeft een historische haven in het Hoendiep, maar een museumschip als bezoekerscentrum komt er voorlopig niet. De Stichting Historische Haven De Halm heeft De Gouwzee, het schip wat hiervoor werd aangekocht, te koop gezet.

De Oostzeetjalk De Gouwzee lag jarenlang verwaarloosd in de Noorderhaven. De Stichting Historische Haven Hoogkerk kocht het schip twee jaar geleden, met het idee om er een audiovisuele tentoonstelling over de maritieme geschiedenis van Hoogkerk, Groningen en het Hoendiep in te laten zien. Ook zouden wisselende kunstenaars er kunstwerken maken.

Maar inmiddels is het project niet haalbaar bevonden. Daarom is ook de samenwerking met de stichting Roemte, die (met geld uit het Nationaal Programma Groningen) helpt bij het uitwerken van huisvestingsplannen van maatschappelijk vastgoed, inmiddels gestopt.

“De stichting had hele mooie plannen met het schip”, stelt Bart Lucassen in de advertentie voor De Gouwzee. Lucassen verkoopt het schip voor scheepswerf SBG in de Zweedse Haven in Stad, waar de boot nu ligt. “Na veel inspanningen bleek toch dat men het totale plaatje niet rondkreeg.” De Historische Haven De Halm hoopt dat De Gouwzee naar een particuliere koper gaat, die het schip ‘de liefde geeft die ze verdient’.