Hinke Schokker wint voor de derde keer op rij Kardingebultra

Foto: Rieks Oijnhausen

Hinke Schokker heeft zondag de derde editie van de Kardingebultra gewonnen. Schokker wist ook beide voorgaande edities op haar naam te zetten.

De Kardingebultra is een ultraloop die zaterdagmiddag om 14.00 uur gestart werd. “Het concept van deze wedstrijd is simpel”, laat de organisatie weten. “Een rondje heeft een afstand van 6.706 meter. Deelnemers krijgen een uur de tijd om dit rondje af te leggen. Sneller mag, langzamer niet. Na precies zestig minuten begin je aan het tweede rondje. Sta je niet op tijd klaar voor de volgende ronde, dan lig je uit de race. Er worden maximaal 24 rondjes gelopen. Daarmee wordt er een afstand van honderd mijl afgelegd.”

De deelnemers kregen onderweg met uitdagingen te maken. Behalve dat de Kardingebult bij iedere ronde beklommen moest worden maakte moeder natuur het ook niet makkelijk. Op zaterdag was het warm en benauwd, zondag volgde er regen. Aanvankelijk startten er 77 deelnemers. Halverwege de ultraloop, om 02.00 uur ’s nachts, waren er nog 22 lopers in de race. In de ochtend, toen begonnen werd aan het twintigste rondje, waren er nog zes deelnemers actief: Hinke Schokker, Victor Bastiaansen, Siese Veenstra, Maarten Otten, Roelof de Groot en Steven Vegter. Uiteindelijk zette Schokker in het 24ste rondje de beste tijd neer en won daarmee de wedstrijd. Schokker werd geboren in september 1983. Ze is meervoudig Nederlands kampioen en nationaal recordhoudster op de 100 kilometer.