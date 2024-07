Hidde Jurjus krijgt nieuw contract aangeboden bij FC Groningen, maar doelman twijfelt

Foto: FC Groningen. Hidde Jurjus

Hidde Jurjus krijgt deze week een aanbieding voor een contractverlenging bij FC Groningen. Dat liet de doelman woensdag weten aan de mannen van Kon Veel Minder de Podcast. Maar de doelman twijfelt, want de kans bestaat dat Jurjus het hele seizoen op de bank doorbrengt bij de Groningse Eredivisionist.

FC Groningen heeft, zo stelt Jurjus, deze week een contract klaarliggen voor de doelman uit de Achterhoek. Maar de dertigjarige doelman twijfelt, omdat hij door de komst van Etienne Vaessen mogelijk genoegen moet nemen met een plek op de bank. “Ik heb de aanbieding nog niet gezien, dus weet ik nog niet hoe ik erin sta. Ik heb nog steeds grote ambities. Nu is het nog vroeg in de voorbereiding: Etienne speelt een wedstrijd en ik speel een wedstrijd. Maar ik ben ook niet gek: Etienne is heel geduchte concurrentie.”

Jurjus laat weten de situatie nog even aan te kijken: “Maar ik zou liegen als ik zei: Etienne gaat spelen en ik ga rustig op de bank zitten. Maar het ligt ook aan het contract. Als dat goed is, heb ik het hier te erg naar mijn zin om dat te laten liggen. Maar als dat niet zo is, ga ik het er wel met Dick (hoofdtrainer Dick Lukkien) en Art (Art Langeler, eindverantwoordelijke voor de aan- en verkoop van spelers bij FC Groningen) over hebben. Want dan weet ik niet of Groningen voor mij nog wel de juiste plek is. Dat zou ik heel jammer vinden, maar dat is hoe het werkt.”

De dertigjarige doelman laat weten dat hij daarmee iets genuanceerder is dan toen hij het nieuws over de komst van Vaessen hoorde, tijdens een telefoontje met Langeler op zijn vakantie. “Mijn eerste reactie toen ik het nieuws hoorde was wel: ik ga niet op de bank zitten in het laatste jaar van mijn contract,” vertelt Jurjus. “Dat snapt iedereen waarschijnlijk wel, omdat ik het afgelopen seizoen juist een heel goed jaar heb gehad. Dan zou ik volgend jaar een nieuwe club moeten zoeken, als Groningen niet door wil.”