Het Groningse pop-koor Bladgoud bestaat 10 jaar

Koor Bladgoud

In teken van het jubileum geeft pop-koor Bladgoud op zaterdag 6 juli maar liefst twee concerten in het Grand Theatre aan de Grote Markt. De groep van 26 enthousiaste zangers en zangeressen gaan diverse popnummers zingen, onder begeleiding van piano en ritme-instrument cajon. Sanne van Doorn is lid van Bladgoud en ze is te gast tijdens het radioprogramma de OOG Ochtendshow.

“Bladgoud is vrij uniek, denk ik als koor. Wij brengen heel veel energie mee op het podium. We gebruiken bepaalde opstellingen en lezen niet van ons bladmuziek en geven echt een unieke show”, vertelt Sanne. Hoe het koor zich na het ontstaan heeft ontwikkeld, zit hem vooral in het niet najagen van succes, legt ze uit.

Het koor zingt niet alleen moderne hits van artiesten zoals Coldplay, Stromae, Rammstein en De Jeugd van Tegenwoordig, maar maakt ook uitstapjes naar onverwachte genres en oudere nummers van iconen zoals David Bowie en 10CC. Tijdens het jubileumconcert worden nieuwe én oude nummers afgewisseld, wat zorgt voor een verrassende muzikale reis.

Meer informatie vind je op de website.

De OOG-Ochtendshow is een vrolijke radioshow met het lokale nieuws, de beste muziek en natuurlijk het weer en beluister je iedere werkdag van 07:00 – 09:00 uur op OOG Radio. Hier vind je alle interviews van de OOG Ochtendshow.