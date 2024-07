Het Gronings verdwijnt steeds meer als streektaal

foto: Bob de Vries

Het Gronings is langzaam aan het verdwijnen als streektaal. Steeds minder mensen spreken de taal en geven die door aan hun kinderen. Dat blijkt uit onderzoek van de RUG.

Van de inwoners van de provincie Groningen kan nog 41 procent een eenvoudig gesprek in het Gronings voeren. Het gaat om zo’n 350 duizend personen. Slechts 17 procent van de Groningers gebruikt de taal ook dagelijks thuis. Volgens onderzoeker Raoul Buurke van de RUG geeft nog de helft van de mensen die Gronings spreken, de taal aan hun kinderen door.

Het onderzoek richtte zich op de streektalen Fries en Nedersaksisch. Daarvoor keken ze naar de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Vergeleken met het Gronings wordt het Fries door ouders veel meer aan hun kinderen doorgegeven. Het gaat om zo’n 70 procent. Het Fries is een uitzondering, als je kijkt naar de Europese streektalen. Die worden steeds minder van generatie op generatie doorgegeven.

Volgens Buurke is het nodig dat Groningers de taal aan hun kinderen doorgeven als ze niet willen dat het uitsterft. De RUG heeft dan ook basisschoolprogramma’s in het Gronings gemaakt. Die werden door ruim honderd scholen in Groningen gekocht.