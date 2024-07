Het Groninger Landschap organiseert poëtische vaartocht met Renée Luth

Foto: Gouwenaar - Eigen werk, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4238066

Liefhebbers van natuur, water en poëzie kunnen donderdag 11 juli terecht bij Het Groninger Landschap. De natuurorganisatie organiseert dan een poëtische vaartocht waarbij er samen wordt gewerkt met voormalig stadsdichter Renée Luth.

De vaartocht begint om 19.00 uur in Kropswolde waarbij men vanaf paviljoen De Leine richting het Zuidlaardermeer vaart. “Varend tussen de elementen water, land en lucht neemt Luth je mee in de wereld van de woordkunst”, laat Het Groninger Landschap weten. “Ze zal gedichten ten gehore brengen die de natuur zoeken. In en buiten ons zelf. Met wat geluk ondersteunen watervogels de melodische klanken. Terwijl golven meedeinen met het ritme van de taal.”

Luth werd geboren in december 1979. Ze is afgestudeerd aan Academie Minerva als autonoom kunstenaar. In 2011 debuteerde Luth met haar dichtbundel Pingpongtong. Bij uitgeverij Passage gaf ze drie bundels uit en stond in tientallen bloemlezingen. Van 2019 tot 2021 was ze stadsdichter van Groningen. In haar werk wordt ze geprikkeld door natuur, geschiedenis, waterschap en kunst.

