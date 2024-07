Herdenkingsprotest met duizenden schoenen op Grote Markt

Tweede Kamerlid Glimina Chakor (GroenLinks-PvdA) leest namen voor op de Grote Markt. Foto: Rieks Oijnhausen

Op de Grote Markt vindt zondagmiddag een herdenkingsprotest plaats waarbij meer dan 16.000 Palestijnse kinderen herdacht worden die door oorlogsgeweld en honger om het leven zijn gekomen. De herdenking is een initiatief van stichting Plant een Olijfboom.

Vergelijkbare herdenkingen werden eerder al in andere steden gehouden. “We doen dit nu voor de achtste keer”, laat de organisatie weten. “De meer dan 16.000 kinderen die om zijn gekomen herdenken we met bijna hetzelfde aantal paren kinderschoenen. Soms staat er een enkele schoen tussen de paren. Duizenden kinderen in de Gazastrook zijn vanwege het oorlogsgeweld ledematen kwijtgeraakt. Hier staan we bij stil door maar één schoen op de Grote Markt te zetten.”

Voorlezen van namen

Tijdens de herdenking lezen bekende en onbekende Nederlanders de namen voor van omgekomen Palestijnse kinderen. “We zijn om 12.00 uur begonnen met het noemen van de namen. Eén van de eerste mensen die de namen voorlas was Tweede Kamerlid Glimina Chakor (GroenLinks-PvdA). Later in de middag komen acteur Mads Wittermans, oud-ambassadeur Erik Ader en dierenactiviste Lenie ’t Hart namen voorlezen.”

Tekst gaat verder onder de foto:





Op de Grote Markt staan zondagmiddag duizenden kinderschoenen. Foto: Rieks Oijnhausen

Focus op noorden van de Gazastrook

De herdenking duurt tot 17.00 uur. “Het wordt in goede banen geleid door diverse vrijwilligers. Samen willen we met deze actie de kinderen herdenken en willen we oproepen tot een blijvend einde aan het geweld in Gaza.” Tijdens het herdenkingsprotest is er extra focus op het noorden van de Gazastrook. “In dit gebied heerst een hongersnood omdat de doorvoer van voedsel en andere hulpmiddelen wordt tegengewerkt.