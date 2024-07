Harenaren leren buren kennen tijdens spelletjesavonden Hoge Ogen

Foto: Denise Overkleeft

Afgelopen vrijdag liep de spanning bij buurtvereniging De Mellenshorst in Haren hoog op. Aanwezigen streden voor de winst tijdens een spelletjesavond van bordspelclub Hoge Ogen. Nu is er even een intermezzo: de club is met zomerstop en begint weer eind september.

Hoge Ogen is begin dit jaar opgericht door drie inwoners uit Haren met een voorliefde voor spelletjes. Marleen Godlieb is één van hen. Zij deed een oproep op Facebook met de vraag of er een bordspelavond in Haren was en ontdekte dat die er nog niet bestond. Veel mensen vonden het een goed idee en zo ontstond de Hoge Ogen.

In maart trok de eerste spelavond veertig man en nog steeds is het een veelbezochte avond. Aanwezigen vertellen dat het het leren kennen van buurtbewoners één van de redenen is om te komen. Daarnaast geeft het de mogelijkheid om nieuwe spellen uit te proberen voordat je ze koopt, wat anders best wel een prijzige gok is.

Volgens de organisator zijn alle enthousiastelingen welkom: ervaren én onervaren spelspelers. Ken je een spel niet? Dan wordt het uitgelegd. Speel je liever wat minder complexe spellen? Dan zijn er genoeg toegankelijke spellen die je kunt spelen.

Opgeven

Lijkt het je ook leuk om een keer mee te spelen? De spellenavond is één keer in de twee weken op vrijdag. De eerstvolgende spellenavond is 27 september. Daarna zal Hoge Ogen weer volgens het normale rooster plaatsvinden: één keer in de twee weken op vrijdag. Je kunt je opgeven door een mail te sturen naar hogeogenharen@gmail.com. De toegang is gratis.