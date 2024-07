Hardere aanpak overlast door crossbrommers en -motoren, maar wel met beleid: ‘Kunt erop wachten dat het een keer verkeerd gaat’

'Foto: Politie Groningen-Noord via Instagram

De overlast door crossmotoren- en scooters is de politie een doorn in het oog. De komende maanden gaan agenten de overlast nog harder aanpakken. Maar wel met beleid, want de bestuurders van de tweewielers halen ook levensgevaarlijke capriolen uit om aan de politie te ontkomen.

Eind vorige maand deed de politie al een oproep aan inwoners van voornamelijk de noordelijke stadswijken, met de vraag om meer informatie over de overlast gevende crossmotoren en -brommers. Dat leverde volgens Sipke Land, chef van het basisteam Groningen-Noord, al meerdere tips op. Samen met de gemeentelijke handhavers en WIJ Groningen is nu besloten om de overlast de komende maanden nog harder aan te pakken.

Maar dat moet wel met beleid, want Land en zijn politieteam laten in de onderstaande video zien waar de bestuurders toe in staat zijn als de politie ze wil aanhouden.

De bovenstaande beelden zijn gepubliceerd op de Instagram-pagina van de Politie Groningen-Noord.

“De bestuurders, meestal jongeren, scheuren met hoge snelheid door de straten, maken wheelies en zorgen voor veel lawaai”, vertelt Land in de Instagram-post met de bovenstaande video. Dan heb ik het nog niet eens over het feit dat de meeste crossmotoren zonder kenteken rijden. Ze houden geen rekening met anderen. Ik moet er niet aan denken dat onschuldige verkeersdeelnemers worden aangereden door deze onverantwoordelijke crossers.”

Maar de politie zit, zo stelt Land, wel met een dilemma als het gaat om aanhoudingen zoals die in de bovenstaande video: “Je ziet dat de bestuurder met hoge snelheid rijdt en er alles aan doet om te ontkomen aan de politie. Wij moeten dit soort achtervolgingen telkens weer met verstand en beleid doen. Dat betekent ook dat we geregeld een achtervolging moeten afkappen, omdat de risico’s te groot zijn. Je kunt erop wachten dat het een keer verkeerd gaat en dan zal de impact groot zijn!”

“We moeten geregeld een achtervolging afkappen, omdat de risico’s te groot zijn” Sipke Land, teamchef politie Groningen-Noord

Daarom is informatie over de betrokken bestuurders en de plekken zijn waar de crossmotoren gestald staan een stuk beter dan wilde achtervolgingen, besluit Land. De oproep om informatie te delen staat daarom nog steeds, juist nu.

“De crossmotoren rijden door de hele Stad heen, van Paddepoel tot Beijum en van Lewenborg tot Selwerd“, besluit Land. “Deze informatie kan ons op het juiste spoor zetten om de betrokken bestuurders en crossmotoren op te sporen en de overlast te verminderen. Ook van ouders vragen we het gesprek aan te gaan met hun kinderen als zij ook dergelijke overlast veroorzaken. Wij zullen er alles aan doen om deze voertuigen in beslag te nemen.”

Tips blijven meer dan welkom

Mensen met informatie over de verantwoordelijken van deze overlast of plekken (een garagebox of schuur) waar deze voertuigen gestald worden, kunnen bellen met de politie via telefoonnummer 0900-8844. Meld Misdaad Anoniem is ook een optie, te bereiken via 0800-7000. Ook het meldformulier van de gemeente Groningen is een optie. Dat kan ook anoniem.