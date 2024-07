Harde wind leidt tot stormschades in Stad: “Herestraat ligt bezaaid met rommel”

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De harde wind zaterdagmiddag zorgt op verschillende plekken in Stad voor schade. Nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl vertelt dat de Herestraat is afgesloten.

De problemen in de Herestraat ontstonden rond 16.30 uur. “Van een dak zijn bouwmaterialen naar beneden gevallen”, vertelt de nieuwsfotograaf. “De straat ligt bezaaid met rommel. De hulpdiensten hebben vanwege de veiligheid de straat afgesloten.” De brandweer moet ook in actie komen bij Rooftop Merckt aan de Grote Markt waar materialen naar beneden dreigen te vallen.

Op het KNMI-station in Eelde worden zaterdag windstoten van 78 kilometer per uur gemeten. Bij Wijk Aan Zee werden eerder in de middag windstoten van honderd kilometer per uur geregistreerd waarmee de eerste zomerstorm van dit seizoen een feit is. Het KNMI heeft code geel afgekondigd voor windstoten in de kustprovincies en de provincie Flevoland.