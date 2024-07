Hanze East Africa Hub in top 5 van ‘good practice’ bij Sustainabul

De Hanzehogeschool heeft de top 5 bereikt bij Sustainabul, de verkiezing van de meest duurzame hoger onderwijs instelling van Nederland. Dat gebeurde in de categorie ‘Best Practices’, waarbij wordt gekeken naar specifieke projecten die actief bijdragen aan het verduurzamen van de onderwijsinstelling.

In het rapport van de jury was te lezen: “De HEAH sprong eruit omdat het gericht is op duurzaamheid buiten Nederland. De Hanze betrekt haar omgeving, maar niet alleen de naaste omgeving, maar gelijk de hele wereld. Het is erg vernieuwend omdat er wordt gewerkt aan concrete oplossingen, in samenwerkingen met studenten en docenten van partnerinstellingen in Oost-Afrika. Je maakt de wereld kleiner, en dat zonder te reizen.”

De HEAH is een ontmoetingsplaats voor bedrijven, onderwijsinstellingen en de overheidom samen te werken aan innovatieve oplossingen en zaken in Tanzania, Kenia en Oeganda. Studenten en docenten van de Hanze werken samen aan projecten met studenten en docenten van partnerinstellingen. De (onderzoeks)projecten richten zich op goede gezondheid en welzijn, betaalbare en duurzame energie, eerlijk werk en economische groei en verantwoorde consumptie en productie.

Dit schooljaar werken er 113 studenten van de Hanze en ongeveer 25 studenten uit Oost-Afrika aan projecten in de Hub. Het streven is om volgend schooljaar 200 studenten een plek te geven en zo nog meer duurzame, internationale projecten te faciliteren.