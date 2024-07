Handig in de Buurt wil afval gaan hergebruiken: “Er worden zoveel spullen ongebruikt weggegooid”

Conny Eldering in zijn team met de eerste blauwe containers. Foto: ingezonden

Handig in de Buurt wil vanaf september in elke wijk een blauwe container plaatsen waar bewoners overtollige verbruiksartikelen in kunnen deponeren. Volgens Conny Eldering gaat het initiatief bijdragen aan een duurzame wereld en kunnen hiermee financieel kwetsbare mensen geholpen worden.

“Heel veel mensen kennen ons van het lenen van gereedschap aan mensen die van een minimuminkomen moeten rondkomen. Het gaat om gereedschap dat gedoneerd is door particulieren en bedrijven”, vertelt Eldering. “Deze herfst willen we gaan starten met een uniek en nieuw concept. Jaarlijks zamelen we 125.000 kilo afval in. We zien bij dit afval dat er heel veel spullen onnodig of ongebruikt worden weggegooid. Daar zijn we over na gaan denken omdat we denken dat we de zichtbaar bruikbare spullen er makkelijk uit kunnen halen waarmee we vervolgens financieel kwetsbare mensen kunnen ondersteunen.”

Circulair Onderdelen Magazijn

Eldering geeft een voorbeeld: “In onze huidige samenleving vindt er veel doe-het-zelf plaats. Je herkent het misschien wel. Je wilt een klus doen, koopt spullen, maar je koopt iets extra om niet te kort te komen. Deze extra spullen blijven over, worden opgeruimd en je kijkt er nooit meer naar om. Dit geldt ook voor de verkeerde onderdelen die je hebt aangeschaft. Denk aan spijkers, schroeven, moeren, zaagjes, ongebruikte kwasten en bepaalde kabels. Deze spullen willen we heel graag inzamelen voor ons Circulair Onderdelen Magazijn.”

“In elke wijk een blauwe container”

Om dit magazijn op te zetten heeft Eldering hulp nodig. “We willen heel graag in elke wijk een blauwe container van 140 liter plaatsen waar deze materialen in gedaan kunnen worden. We zouden het geweldig vinden als we deze containers bijvoorbeeld bij buurthuizen kunnen plaatsen. Of als privépersonen zich melden dat we bij hen een blauwe container mogen plaatsen. Mensen die ons willen helpen kunnen contact opnemen via de website.”

“Op deze manier dragen we bij aan een wereld met minder verspilling”

Mensen die meer verbruiksartikelen hebben overgehouden dan in de container past, kunnen zich rechtstreeks melden bij Eldering: “Wij komen de spullen dan bij je thuis ophalen. De containers die geplaatst worden komen we regelmatig legen. Bedrijven die veel verbruiksartikelen over houden kunnen zich ook melden. Ook bij hen kunnen we een blauwe container plaatsen. Alle verbruiksartikelen slaan we vervolgens op in ons magazijn en kunnen vervolgens verstrekt worden aan de leden van het onderdelen magazijn.” Eldering klinkt enthousiast: “Op deze manier dragen we op een hele eenvoudige manier bij aan een wereld waarin minder verspilling is en waarbij we de burgers met een kleine portemonnee extra kunnen ondersteunen.”