Grote Markt verandert zaterdag in basketbalarena: “Sporten op een mooie locatie”

De 3x3NL Tour strijkt zaterdag neer op de Grote Markt. Basketbalteams konden zich de afgelopen periode aanmelden en gaan nu strijden voor een plekje in de finales.

Het evenement is na een afwezigheid van tien jaar weer terug in Groningen. Bij de 3x3NL Tour spelen twee teams van drie spelers tegen elkaar. Dit wijkt af van het traditionele basketbal waarbij er vijf tegen vijf wordt gespeeld. De wedstrijden spelen zich af op een half basketbalveld op één basket. Het evenement op de Grote Markt wordt georganiseerd door De Groene Uilen Moestasj met ondersteuning van de Nederlandse Basketball Bond.

“Iedereen kan deelnemen door zich in te schrijven voor één van de 3x3NL voorronden”, laat de organisatie weten. “Of je nu gezellig met je team wilt sporten op een mooie locatie of je wilt een serieuze gooi doen naar de finales, iedereen is welkom.” De 3x3NL Tour begon in mei in Hoorn. De afgelopen periode vonden er onder andere wedstrijden plaats op Urk, in Vriezenveen en Utrecht. Groningen is de laatste locatie die wordt aangedaan. Volgende week vinden in Amsterdam de finales plaats waarbij de beste deelnemers van de afgelopen periode het tegen elkaar opnemen.

Het toernooi begint zaterdag om 11.00 uur en duurt tot 19.00 uur. Publiek kan gratis toekijken. Volgens de organisatie wordt er gezorgd voor entertainment, muziek en gezelligheid.