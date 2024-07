Grote Groene Zomermarkt in Beijum vanwege harde wind afgelast

Foto: Henk Ellérie

De Grote Groene Zomermarkt die zaterdag gehouden zou worden in Beijum is vanwege het slechte weer afgelast. Stadsboerderij De Wiershoeck laat weten dat het evenement verplaatst is naar volgende week zondag.

De zomermarkt bestaat uit zo’n veertig kramen, lezingen, workshops, livemuziek en rondwandelingen. Alles hangt samen met duurzaamheid, natuur, gezondheid en beter leven. Er wordt bijvoorbeeld informatie gegeven over tuinproducten, over fair fashion en over duurzame ontwikkelingen. De afgelopen jaren trok de markt, die gehouden wordt op het erf van de stadsboerderij, veel publiek. Vanwege de harde wind die er zaterdag staat heeft men besloten om het evenement af te gelasten.

Volgende week zondag vindt de herkansing plaats. Van 11.00 tot 16.00 uur zijn bezoekers welkom aan de Beijumerweg 20. De Wiershoeck is opgericht in 1981. Men heeft als doel om mensen, vanuit welke achtergrond dan ook, een zinvolle en goede tijdsbesteding te bieden met behulp van alle activiteiten in en rond de boerderij. Daarnaast vinden er zowel in de zomer als in de winter diverse evenementen plaats.