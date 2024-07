Veel rookontwikkeling bij zeer grote brand in loods aan Moermanskweg (update)

Foto: 112 Groningen

In een loods op het Trade Center aan de Moermanskweg in Groningen is woensdagavond een grote brand ontstaan. De Veiligheidsregio roept mensen in de buurt op ramen en deuren te sluiten

De brand zorgt voor forse rookontwikkeling. De brandweer schaalde de brand snel op naar een ‘zeer grote brand’. Meerdere brandweereenheden, ook van andere kazernes in de provincie en daarbuiten, zijn opgeroepen.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend, vertelt een woordvoerder van de brandweer. Volgens de woordvoerder is de brand wel snel opgeschaald, omdat het gaat om een grote loods en er veel rook vrijkomt: “Er is opgeschaald naar grote brand om genoeg materiaal ter plaatse te hebben. We pakken de brand eerst van buitenaf aan.”

De Veiligheidsregio Groningen laat weten dat de verwachting is dat de brand straks meer rookontwikkeling zal geven. Daarom wordt nu dringend opgeroepen aan iedereen in de buurt van de brand de ramen en deuren te sluiten.