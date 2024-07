Groot deel raad vraagt om meer geld voor hardere aanpak malafide huisjesmelkers

Foto: Ecco van Oosterhout

Foute verhuurders moeten strenger aangepakt worden. Een grote meerderheid van de gemeenteraad gaat daarom komende woensdag vragen om meer geld voor handhaving.

GroenLinks, Student & Stad, ChristenUnie, VVD, CDA, SP en de PVV staan al achter de motie, opgesteld door de raadsfractie van de PvdA.

“De gemeente moet aan de kant van de huurders staan en huisjesmelkers die misbruik maken van hun positie hard gaan aanpakken,” zegt PvdA-raadslid Rico Tjepkema. “Alles valt of staat met de handhaving van de regels. Het Rijk laat dat over aan de gemeenten, maar komt vervolgens niet met geld om de handhaving ook echt uit te voeren. Dan is het wat ons betreft aan de gemeente om de handschoen zelf op te pakken en geld vrij te maken.”

Volgens de fracties zijn er de afgelopen maanden nogal wat voorbeelden voorbij gekomen waarbij huurders kampen met intimidatie, onveilige situaties, oneigenlijke kosten en nalatig onderhoud. Ook OOG sprak met een van de slachtoffers daarvan. Hier lees je meer en onderaan dit bericht vindt je de video.

Er is een speciaal team van de gemeente voor misstanden bij de verhuur van woningen, maar de partijen vinden dat dit team meer menskracht nodig heeft. Waar het geld vandaan moet komen, is volgens Tjepkema duidelijk: de boetes die huisjesmelkers betalen. “Zo betalen verhuurders indirect hun eigen handhaving en geven ze terug aan de huurders.”