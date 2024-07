Groningse Lois Abbingh één van de vlaggendragers Nederlands Olympisch team

Lois Abbingh in actie. Foto: Nederlands Handbalverbond.

De Groningse handbalster Lois Abbingh is één van de twee Nederlandse vlaggendragers tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs.

‘’Ik vind het een enorme eer dat ik de vlag mag dragen voor Nederland tijdens de Olympische Spelen”, aldus Abbingh. “Ik denk dat het voor het handbal in Nederland ontzettend veel betekent. En persoonlijk vind ik het heel erg mooi dat ik op mijn derde Olympische Spelen voorop mag in de strijd. Ik kan niet wachten om TeamNL te vertegenwoordigen.’’

De andere vlaggendrager is 3×3 basketballer Worthy de Jong De openingsceremonie is vrijdagavond om 19.30 uur. De sporters gaan voor het eerst geen stadion in, maar varen met boten over de rivier de Seine. Ook andere ceremoniële activiteiten worden bij de Seine gehouden.

De 32-jarige Abbingh deed twee keer eerder mee aan de spelen: In 2016 en 2021. Het Nederlandse team werd toen vierde en vijfde. Ze is sinds 2009 international.