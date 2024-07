Sergey Tiviakov foto Harry Gielen

De Groninger schaker Sergei Tiviakov heeft de finale van het Nederlands schaakkampioenschap 2024 gehaald door een overwinning een match in de halve finale tegen Ivan Sokolov.

In de finale speelt Tiviakov op vrijdag (vandaag) en zaterdag om de titel tegen Max Warmerdam. Het kampioenschap wordt gespeeld in Stadion Galgenwaard in Utrecht.

Sergei Tiviakov was drie keer eerder Nederlands kampioen, namelijk in 2006, 2007 en 2018.