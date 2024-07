Groninger Orgelconcours van start: “Twaalf organisten spelen en strijden om de winst”

In de Martinikerk is zondag de derde editie van het Groninger Orgelconcours begonnen. Volgens Elsbeth Mulder van de organisatie gaan een week lang twaalf organisten strijden om de winst waarbij er op meerdere monumentale orgels in Groningen wordt gespeeld.

Tijdens het openingsconcert werd er gebruik gemaakt van de beide orgels in de Martinikerk. Deze werden bespeeld door Leo van Doeselaar en Erwin Wiersinga. Het openingsconcert heette ‘Venetiaanse pracht’ en werd gegeven door Les Cornets Noirs. Dit is een blazerskwartet dat op oude blaasinstrumenten als dulciaan, zink en trombone speelt. Na afloop werden de twaalf deelnemers en de juryleden officieel ontvangen op het Stadhuis door burgemeester Koen Schuiling (VVD).

Internationaal deelnemersveld

“Groningen is een week lang het toneel van een concours waarbij twaalf organisten spelen en strijden om de winst”, laat Mulder weten. “Het International Martini Organ Competition wordt om de twee jaar gehouden. Naast het concours worden er ook masterclasses, excursies en concerten gegeven.” Het deelnemersveld aan de competitie is internationaal. “Organisten konden zich tot maart aanmelden waarbij er een opname ingestuurd moest worden van een aantal orgelwerken. Ook gold er een leeftijdsgrens van maximaal 35 jaar. Begin mei werden de namen van de twaalf musici bekendgemaakt die deelnemen. Bij deze editie gaat het om vijf vrouwen en zeven mannen afkomstig uit zeven landen: Australië, Duitsland, Hongarije, Italië, Japan, de Verenigde Staten en Nederland.”

“Jury gaat bepalen wie de winnaar is”

De komende dagen nemen de deelnemers het in drie rondes tegen elkaar op. “Er gaat gemusiceerd worden op drie orgels. Voor het eerst is daar ook een orgel buiten de stad Groningen bij. Namelijk het De Mare/Hinsz-orgel in Loppersum. Daarnaast wordt er gespeeld op het Schnitger-orgel in de Akerk en het Martiniorgel in de Martinikerk. Een internationale jury gaat bepalen wie de winnaar is. De drie finalisten kunnen, naast eeuwige roem, mooie geldprijzen winnen en daarnaast optredens in gerenommeerde orgelseries in Nederland.”

“Jong deelnemersveld, gemêleerd publiek”

Twee jaar geleden liet Mulder al weten dat het evenement in de lift zit waarbij veel publiek het concours bezocht: “Een jong deelnemersveld zorgt er voor dat er ook een gemêleerd publiek op af komt. Oudere mensen maar ook jongeren mensen. De afgelopen jaren is er hard gewerkt. Er worden mooie dingen gedaan. En daar gaan we nu de vruchten van plukken, waarbij ook duidelijk is dat er nog meer in het vat zit. We moeten het mogelijk zien te krijgen dat de drempel om een kerk binnen te stappen verlaagd wordt, dat onze Groningse orgels meer omarmd en gezien worden, en dat de instrumenten in een breder perspectief te horen zijn.”

Bij alle evenementen die de komende dagen plaatsvinden is publiek welkom. Meer informatie vind je op deze website.