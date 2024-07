Groningen ziet te weinig garanties in Groningenwet dat Den Haag haar beloftes nakomt

Foto via Groninger Bodem Beweging

De ‘Groningenwet’ biedt te weinig garantie dat het kabinet de beloften nakomt die het heeft gedaan voor het aardbevingsgebied. Ook moet de schadeafhandeling beter. Dat laten de regionale overheden in Groningen en Noord-Drenthe dinsdagmiddag weten in een reactie op de nieuwe wet.

De Groningenwet moet gaan vastleggen dat het kabinet een generatie lang investeringen doet in verduurzaming en sociale en economische projecten. Die beloften zijn gedaan in ‘Nij Begun’, de reactie op de conclusie van de parlementaire enquête dat het kabinet de ereschuld aan Groningen en Noord-Drenthe moet inlossen. De gemeentes, waterschappen en de provincies Groningen en Drenthe willen dat in de wet verplichtingen staan voor het kabinet om de beloofde doelen te realiseren en zich daar ook financieel aan te verbinden. De regio moet het nakomen van de beloften desnoods bij de rechter kunnen afdwingen, vinden de overheden. Ook moeten de verantwoordelijke ministers verplicht worden om de komende 30 jaar de maatregelen te nemen die nodig zijn.

Daarnaast wil de regio dat het grensbedrag van 60.000 euro vergoeding van schade zonder onderzoek en de voorwaarde dat hierna geen schade meer wordt vergoed (finale kwijting) vervallen. Ten slotte eisen de overheden dat er harde garanties komen dat alle nadelige gevolgen van de gaswinning koste wat kost gecompenseerd worden.

Niet alleen overheden kunnen reageren op de Groningenwet. Dat kan iedereen sinds afgelopen maand, nadat oud-staatssecretaris Vijlbrief instemde met de wet. Reageren kan nog tot 10 september 2024 op het ontwerp van de Groningenwet via internetconsultatie.nl.