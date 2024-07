Groningen weet internationale student niet vast te houden voor lokale arbeidsmarkt

Foto: Nienke Maat (City Central)

Het aantal internationale studenten wat, na de studie, in Nederland blijft om te werken is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Dat blijkt uit onderzoek van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit van Maastricht. Maar de internationals in Groningen blijven hier niet plakken, stellen de onderzoekers.

De internationals blijven vooral hangen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven, stellen de onderzoekers. Maastricht, Wageningen en Groningen zijn niet populair als stad om te blijven werken na de studie. De internationale studenten in Stad gaan, na het afstuderen, naar het buitenland of een andere stad in Nederland.

De oorzaken daarvan zijn, volgens de onderzoekers de werkgelegenheid, een ‘verlangen naar (hoog)stedelijke dynamiek’ en grotere netwerken van meer internationals in Nederland. Ook zijn in de grotere steden meer werkplekken waar de verplichting op het beheersen van de Nederlandse taal niet nodig is. Daarnaast maakt het uit wat voor studie de internationals hebben afgerond. Zo blijven technici en ICT-ers vaak in Nederland hangen, maar in de zorg en het onderwijs gaan de afgestudeerden vaak terug naar hun land van herkomst.

Van alle RUG-studenten die in Groningen wonen komt een derde uit het buitenland. Op de Groninger HBO-instelling zijn de verhoudingen meer richting Nederlandse studenten.