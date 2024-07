Groningen viert zaterdag Keti Koti: “Festival op drie locaties”

Foto: Rieks Oijnhausen

In Groningen vindt zaterdag de derde editie van het Keti Koti festival plaats. Met verschillende programmaonderdelen wordt er stilgestaan bij de afschaffing van de slavernij in 1863.

“We hebben een kleurrijk en bruisend festival weten samen te stellen”, laat de organisatie weten. “In de Akerk wordt de vrijheid gevierd met swingende muziek van de Kaseko-band Sometimes. Ook zijn er kinderactiviteiten en een foodfestival met verschillende exotische gerechten. In het Museum aan de A kun je terecht voor een familieprogramma met meesterverteller en kidscomedian Wijnand Stomp die beter bekend is als meneer Anansi. Ook zijn er optredens van internationaal schrijver en journalist Vamba Sherif, danser Juersson Hermanus en spoken word artiest Cissy Joan. Muziek is er van Basile Maneka.”

Noorderplantsoen

De derde locatie waar Keti Koti gevierd wordt is het Noorderplantsoen. “Hier presenteert Kwaku Groningen een gevarieerd programma dat draait om de spirituele veerkracht van de Afrikaans-Caribische diaspora. Centraal staat de sociaal sculptuur van beeldend kunstenaar Faisel Saro. Daarnaast is er theater, zang, dans en lekker eten, met als hoogtepunt een optreden van de bekende Surinaamse Kaseko-band Kankantrie.”

Avondprogramma in de Akerk

De programmaonderdelen overdag zijn gratis te bezoeken. In de avond vindt er een programma plaats in de Akerk waar een kaartje voor moet worden aangeschaft. “In de avonduren staat er een muziekprogramma op de planning met optredens van onder andere swinging gospel van The New Gospel Sensation, legendarische reggae van THE LDE Tribute to Lucky Dube en dansbare salsamuziek van de nieuwe band Son de Hoy van Junior Martir.”

Herdenking op Ossenmarkt

Het festival zaterdag is het slotstuk van een week vol activiteiten. Afgelopen zondag vond er op de Ossenmarkt een herdenking plaats waarbij er stilgestaan werd bij de trans-Atlantische slavernijverleden van Groningen. Afgelopen maandag, 1 juli, was het 161 jaar geleden dat de slavernij werd afgeschaft. Toen vonden er evenementen plaats in Museum aan de A.

Keti Koti begint zaterdag om 12.00 uur. Het avondprogramma in de Akerk begint om 20.00 uur. Meer informatie vind je op deze website.