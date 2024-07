Groningen lijkt weigergemeente te worden: “We zijn solidair met mensen die op de vlucht zijn”

Foto: Joris van Tweel

Een motie van de PVV om alle AZC-locaties in de gemeente te sluiten werd woensdagavond door een grote meerderheid weggestemd. Partijen lieten weten dat mensen die op de vlucht zijn voor geweld te allen tijde welkom zijn in Groningen. Daarmee lijkt Groningen een weigergemeente te worden.

Het is aan het einde van de avond als de emoties tot uiting komen bij de stemverklaring van Maria Martinez Doubiani van D66: “Mijn partij vindt het belangrijk dat mensen die op de vlucht zijn voor oorlogsgeweld, of voor vervolging op welke manier dan ook, op een humane manier opgevangen kunnen worden. Dat zij niet aan hun lot overgelaten worden. Ik vind het ook heel erg dat er een partij is die Groningers zoals ik, die moslim zijn, aan de kant zet. Die een doelgroep wegzet door te zeggen dat ze niet welkom zijn. Dat is onnodig en daarom stemmen wij tegen deze motie”, zegt Doubiani met tranende ogen.

Kelly Blauw (PVV): “Mensen die ik spreek voelen zich vreemdeling in eigen land”

De PVV had de motie ingediend met het oog op het landelijke beleid. Kelly Blauw: “In onze gemeente zijn er meerdere asielzoekerscentra en is er een geplande locatie aan de Eemsgolaan. Landelijk is het kabinet van plan om de Landelijke Vreemdelingen Voorziening, de LVV’s, te beëindigden en wil men een streng asielbeleid gaan voeren. Op dit moment hebben we al te maken met een immens asiel probleem. Mensen die ik spreek voelen zich vreemdeling in eigen land. Daarom stellen wij voor om alle azc-locaties te sluiten, om de opvanglocatie aan de Eemsgolaan te annuleren en om de uitbreiding van de opvanglocatie aan de Sint Petersburgweg te stoppen.”

Jalt de Haan (CDA): “Als we dit aannemen, waar moeten de mensen naar toe?”

Jalt de Haan van het CDA: “Stel dat we vanavond deze motie aannemen. Waar moeten deze mensen dan naar toe?” Blauw: “We zullen dit probleem aan moeten pakken. We zitten aan de max. Daarom lijkt het ons ook heel goed om Ter Apel te sluiten. Mijn partij is tegen de spreidingswet. Maar ondertussen probeert Groningen het beste kindje van de klas te zijn. Van de spreidingswet weten we dat de nieuwe minister deze van tafel gaat vegen. In onze gemeente is er rond de genoemde locaties een gevoel van onveiligheid. Het probleem niet benoemen is dit niet oplossen.”

Daan Swets (Student & Stad): “Wat gaan we doen met de statushouders?”

Daan Swets van Student & Stad: “U wilt dus alle azc’s sluiten en alle mensen die illegaal zijn terugsturen. Wat doen we met de statushouders?” Blauw: “De statushouders gaan we geen voorrang geven. We hebben het asielprobleem zelf veroorzaakt door iedereen maar binnen te laten.” Joren van Veen (PvdA): “In deze gemeenteraad is er een duidelijke meerderheid om deze mensen wel op te vangen. Daarmee gaan we een weigergemeente worden.” Blauw: “Mocht dat zo zijn dan overtreden we als gemeente de wet.”

Wethouder Manouska Molema (GroenLinks): “We zijn solidair met mensen die op de vlucht zijn”

Van Veen spreekt de woorden ‘weigergemeente’ na het betoog van wethouder Manouska Molema (GroenLinks) van Asielzaken: “Als gemeente hebben we een wettelijke taak met de spreidingswet. Daar hebben we aan te voldoen. De nieuwe minister heeft gezegd dat de spreidingswet er voorlopig nog is. Daarmee zijn wij wettelijk verplicht om opvangplekken te regelen. Daar staan we ook voor. Wij zijn solidair met mensen die op de vlucht zijn voor oorlog. Gelukkig zijn er meer gemeenten in ons land die het met ons eens zijn.”

Jalt de Haan (CDA): “Deze motie is een voorbeeld van de cynische politiek die in Den Haag wordt gevoerd”

In het antwoord benoemt de wethouder behalve asielzoekers en LVV’ers ook Oekraïners. Blauw: “Wij zijn niet tegen de opvang van Oekraïners. Dat loopt anders en bovendien is dat ook een andere regeling.” Molema: “Het klopt dat er verschillende regelingen zijn. Maar wij staan voor alle mensen die op de vlucht zijn.” Andere partijen sluiten zich bij Molema aan. De Haan van het CDA: “Deze motie is een perfect voorbeeld van cynische politiek die hoogtij viert in Den Haag en nu ook een weg heeft gevonden naar Groningen.”

Peter Rebergen (ChristenUnie): “De PVV gaat er met gestrekt been in”

Peter Rebergen van de ChristenUnie: “De PVV gaat er met gestrekt been in. Wij zijn daar niet voor.” Swets: “Groningen moet altijd een plek bieden voor mensen die op de vlucht zijn.” Ietje Jacobs-Setz van de VVD is het daar mee eens: “Groningen moet een plek zijn voor iedereen die hier wil blijven.”

De motie wordt uiteindelijk verworpen. Van de 42 raadsleden stemmen er 41 tegen en 1 voor.