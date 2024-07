GroenLinks en PvdD willen paal en perk aan vervuilende dienstreisjes van gemeenteambtenaren

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Raadsleden, collegeleden of ambtenaren die minder dan duizend kilometer af moeten leggen voor een dienstreis, pakken daarvoor niet meer een vliegtuig als het aan GroenLinks en de Partij voor de Dieren ligt.

De twee partijen hebben woensdag schriftelijke vragen gesteld aan het gemeentebestuur, waarin ze vragen om duidelijke kaders en regels voor het gebruik van het vliegtuig door gemeenteambtenaren. “Om aan te sluiten bij de ambitie om de klimaatimpact van Groningen te verkleinen en om het goede voorbeeld te geven, zou het goed zijn om de CO2-uitstoot van dienstreizen te beperken waar mogelijk”, schrijven raadsleden Wesley Pechler (PvdD) en Ceciel Nieuwenhout (GroenLinks).

De afgelopen twee jaar maakten ambtenaren, raadsleden en collegeleden 128 dienstreizen. Een groot deel van de internationale dienstreizen had België of Duitsland als bestemming, waarbij meestal werd gekozen voor de trein, touringcar of waterstofauto. Bij deze dienstreizen werd 46 keer gekozen voor een retourreis per vliegtuig, waarbij in totaal 112 personen meegingen. Vaak was het ov geen optie (Verenigde Staten of Australië), maar ook naar bestemmingen dichter bij huis werd gevlogen (München, Milton Keynes (UK), Birmingham en Zürich). Ook voor reizen naar Zweden en Polen werd het vliegtuig gepakt.

Duizend kilometer of minder? Geen vliegticket

Deze laatste reizen kunnen en moeten anders gemaakt worden, vinden GroenLinks en de PvdD. Gemeenten in de Randstad voerden daarom regels in waarin een minimaal aantal kilometers of reisduur bepaalt of er vliegtickets geboekt mogen worden. Ook de Rijksuniversiteit Groningen deed dat vorig jaar al.

De gemeente Groningen moet nu ook met dit soort regels komen, vinden de twee partijen: het college moet duizend kilometer als minimum nemen voor vliegreizen van ambtenaren. Maar ook voor reizen verder weg moeten treinkaartjes een optie zijn, vinden de twee fracties. Langere reistijd op kosten van de baas mag daar geen belemmering voor zijn, vinden GroenLinks en de PvdD. Zo zou een treinreis naar Milaan (13,5 uur), Edinburgh (12 uur) of Barcelona (14 uur) gewoon moeten kunnen.

Auto’s zonder uitstoot

Naast vliegreizen vragen de twee partijen ook om regels voor (langere) autoreizen. Bij 25 gemeentelijke internationale dienstreizen is vorig jaar gebruikgemaakt van een privéauto, dienstauto of huurauto. Deze reizen moeten alleen nog gemaakt kunnen worden met een ‘zero-emissie voertuig’, vinden de twee partijen. Bij dit soort reizen vinden de fracties ook dat er nagedacht moet worden over de noodzaak van de dienstreis.